04.11.2019, 15:39

Американский тренер Салазар принуждал атлетов принимать допинг. Среди них — многократный олимпийский чемпион

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Альберто Салазар
Альберто СалазарФото: Scanpix

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет проверку спортсменов, которые работали под руководством дисквалифицированного за нарушения антидопинговых правил тренера Альберто Салазара. Об этом сообщил президент WADA Крейг Риди, которого цитирует британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Очевидный вопрос состоит в том, могли ли сами спортсмены нарушать антидопинговые правила, учитывая обвинения в адрес Салазара, что могло сказаться на их выступлениях и приносить им победы. Нам нужно это отследить, и мы это сделаем", — заявил Риди.

Салазар и его коллега эндокринолог Джеффри Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times отмечала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Самый знаменитый ученик тренера Салазара — четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара. Британский бегун на длинные дистанции прекратил сотрудничество с Салазаром в октября 2017-го, но заявляет, что обвинения в применении допинга не были этому причиной.

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