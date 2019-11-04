Американский тренер Салазар принуждал атлетов принимать допинг. Среди них — многократный олимпийский чемпион(4)
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет проверку спортсменов, которые работали под руководством дисквалифицированного за нарушения антидопинговых правил тренера Альберто Салазара. Об этом сообщил президент WADA Крейг Риди, которого цитирует британская вещательная корпорация Би-би-си.
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