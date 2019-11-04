Американский тренер Салазар принуждал атлетов принимать допинг. Среди них — многократный олимпийский чемпион

"Очевидный вопрос состоит в том, могли ли сами спортсмены нарушать антидопинговые правила, учитывая обвинения в адрес Салазара, что могло сказаться на их выступлениях и приносить им победы. Нам нужно это отследить, и мы это сделаем", — заявил Риди.

Салазар и его коллега эндокринолог Джеффри Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times отмечала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Самый знаменитый ученик тренера Салазара — четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара. Британский бегун на длинные дистанции прекратил сотрудничество с Салазаром в октября 2017-го, но заявляет, что обвинения в применении допинга не были этому причиной.