Американский клуб NFL уволил единственного эстонца и победил

Хунт смог сыграть за "святых" четыре матча, в двух из которых его команда одержала победы. Весной единственный в NFL эстонец лишился контракта с Indianapolis Colts, но подписал годичное соглашение с Saints с зарплатой в 926 471 доллар, которая должна была делиться на 16 по числу игр в сезоне. То есть когда игрок выходил на поле в основном составе, то получал 1/16 зарплаты (57 904 доллара). Хунт действовал эффективно, заблокировал один удар и остановил трех соперников, поэтому сразу несколько экспертов были удивлены тем, что с Хунтом, получившим столько игрового времени, был расторгнут контракт. Но судя по всему, в оборонительные ряды Saints возвращается Маркус Дэвенпорт, до сих пор залечивавший травму.

Теперь 33-летний Хунт становится свободным агентом.

Встреча завершилась победой Saints 30:27.

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