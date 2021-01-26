26.01.2021, 23:05

Алина Молкова признана лучшей гандболисткой Эстонии


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Käsipallur Alina Molkova
Käsipallur Alina MolkovaFoto: Jaanus Lensment

Гандбольный союз определил лауретов 2020 года. Лучшими игроками признаны 23-летние Алина Молкова и Карл Тоом.

Выступающая за люксембургский "Дикирх" Молкова в четвертый раз признана лучшей гандболисткой Эстонии. Перебравшийся летом из Германии в шведский "Варберг" Тоом удостоен подобного признания впервые.

Лучшим тренером года признана наставник таллиннского клуба "Ревал-Спорт" Элла Кунгурцева.

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