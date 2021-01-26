26.01.2021, 23:05
Алина Молкова признана лучшей гандболисткой Эстонии
Гандбольный союз определил лауретов 2020 года. Лучшими игроками признаны 23-летние Алина Молкова и Карл Тоом.
Гандбольный союз определил лауретов 2020 года. Лучшими игроками признаны 23-летние Алина Молкова и Карл Тоом.
Выступающая за люксембургский "Дикирх" Молкова в четвертый раз признана лучшей гандболисткой Эстонии. Перебравшийся летом из Германии в шведский "Варберг" Тоом удостоен подобного признания впервые.
Лучшим тренером года признана наставник таллиннского клуба "Ревал-Спорт" Элла Кунгурцева.
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