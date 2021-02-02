02.02.2021, 13:50

Александр Андрусенко - новый президент Союза пауэрлифтинга

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Александр Андрусенко - новый президент Союза пауэрлифтинга
Kaido Leesmann ja Alexander AndrusenkoErakogu

Новым президентом Союза пауэрлифтинга избран Александр Андрусенко, сменивший на этом посту Кайдо Леэсманна, который 18 лет возглавлял организацию.

Ранее Андрусенко был генеральным секретарем организации. "Кайдо заложил прочный фундамент, который новое руководство не собирается разрушать. Наша цель - продолжить развитие пауэрлифтинга", - подчеркнул новоиспеченный президент.

"18 лет во главе организации - очень большой срок, - сказал Леэсманн. - У нас много энтузиастов, которые могут работать с лидером для достижения общих целей. Незаменимых людей нет".

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