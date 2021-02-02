Александр Андрусенко - новый президент Союза пауэрлифтинга

Ранее Андрусенко был генеральным секретарем организации. "Кайдо заложил прочный фундамент, который новое руководство не собирается разрушать. Наша цель - продолжить развитие пауэрлифтинга", - подчеркнул новоиспеченный президент.

"18 лет во главе организации - очень большой срок, - сказал Леэсманн. - У нас много энтузиастов, которые могут работать с лидером для достижения общих целей. Незаменимых людей нет".