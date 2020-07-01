89-летний Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом

Супруга бывшего руководителя "Формулы-1" Фабиана Флози - она на 45 лет моложе мужа - родила в Швейцарии сына.

Комментируя рождение первого общего ребенка, Берни был краток: "У нас родился сын по имени Эйс. Я очень горжусь!"

В предыдущих двух браках у Экклстоуна родились три дочери, старшей из которых Деборе 65 лет.

Экклстоун руководил "Формулой-1" на протяжении 40 лет. Он покинул пост в январе 2017 года.