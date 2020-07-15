8 лет спустя. Российский тяжеловес объявлен чемпионом Олимпиады-2012

Изначально Махов, выступавший в весовой категории до 120 кг, завоевал на Олимпийских играх в Лондоне бронзу, уступив в полуфинале Давиту Модзманашвили. Однако грузинский спортсмен и выигравший у него схватку за золото представитель Узбекистана Артур Таймазов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Таймазов, который является депутатом российской Госдумы, потерял из-за допинга вторую золотую медаль Олимпийских игр - тоже своеобразное достижение. В 2017 году МОК лишил его золота Игр-2008 в Пекине, которое перешло к россиянину Бахтияру Ахмедову.

Интересно, что в феврале этого года 32-летний Махов сам сдал положительную допинг-пробу на гормон роста, но на результат Олимпиады-2012 это уже не повлияет.

В 2015 году Махов сообщил что подписал контракт на 5 боев с американским промоушеном UFC, но ни одного поединка в смешанных единоборствах уроженец Кабардино-Балкарии так и не провел.