03.11.2020, 16:40
8 лет подряд! Андрес Петров снова выиграл чемпионат Эстонии по снукеру
Победителем чемпионата Эстонии по снукеру восьмой год подряд стал Андрес Петров, победивший в финале Дениса Грабе - 6:3.
Победителем чемпионата Эстонии по снукеру восьмой год подряд стал Андрес Петров, победивший в финале Дениса Грабе - 6:3.
Снукер - одна из разновидностей бильярдной игры. Петров показал в финале высокий класс, сделав серию в 109 очков.
Выиграв чемпионат страны, Петров получил право представлять Эстонию на любительском первенстве Европы, которое пройдет весной 2021 года.
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