700 участников онлайн-тренировки неожиданно увидели на экранах порно
Неприятный инцидент произошел во время онлайн-тренировки по бадминтону в Индии, когда свыше 700 участников на видеоплатформе Zoom увидели материал порнографического содержания.
Неприятный инцидент произошел во время онлайн-тренировки по бадминтону в Индии, когда свыше 700 участников на видеоплатформе Zoom увидели материал порнографического содержания.
Ведущие тренеры Индии и Индонезии знакомили молодых тренеров с новыми методиками, когда на экране появился порнографический контент. Среди участников онлайн-тренировки были и женщины, сообщает Times of India.
Как удалось выяснить спортивным властям Индии, хакеры к данному инциденту не имели отношения. Неожиданная смена контента на экранах произошла из-за случайной ошибки организаторов. Виновным признан индонезийский тренер Агус Сантосо.
Похожий случай с появлением порноконтента на онлайн-тренировке пловцов произошел недавно в Шотландии.
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