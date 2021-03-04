7 спортсменов и 1 тренер. Кто поможет эстонским атлетам на чемпионате Европы?

Эстонскую легкую атлетику в Польше будут представлять 7 спортсменов - Тони Ныу (400 м), Кейсо Педрикс, Диана Сууманн, Креэте Верлин (все - 60 м/б), Карл-Эрик Назаров (60 м) Ристо Лиллеметс (7-борье) и Лилиан Турбан (прыжки в высоту).

Из-за коронавируса обслуживающий персонал сокращен до минимума: на 7 спортсменов в Торуни будет лишь один тренер Арт Арвисто. Руководитель делегации - Кристель Берендсен, физиотерапевт - Ристо Ямнес.

Первыми из эстонских спортсменов 5 марта стартуют на чемпионате Европы Ныу и Турбан.