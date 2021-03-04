04.03.2021, 16:45
7 спортсменов и 1 тренер. Кто поможет эстонским атлетам на чемпионате Европы?(2)
4-7 марта в польской Торуни пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытом помещении.
4-7 марта в польской Торуни пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытом помещении.
Эстонскую легкую атлетику в Польше будут представлять 7 спортсменов - Тони Ныу (400 м), Кейсо Педрикс, Диана Сууманн, Креэте Верлин (все - 60 м/б), Карл-Эрик Назаров (60 м) Ристо Лиллеметс (7-борье) и Лилиан Турбан (прыжки в высоту).
Из-за коронавируса обслуживающий персонал сокращен до минимума: на 7 спортсменов в Торуни будет лишь один тренер Арт Арвисто. Руководитель делегации - Кристель Берендсен, физиотерапевт - Ристо Ямнес.
Первыми из эстонских спортсменов 5 марта стартуют на чемпионате Европы Ныу и Турбан.
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