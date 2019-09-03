57-летний тренер скончался после долгой и тяжелой болезни
Гандбольный союз с глубоким прискорбием сообщает о кончине тренера Сергея Исаева. 57-летний специалист, внесший большой вклад в развитие женского и юношеского гандбола Эстонии, скончался после долгой и тяжелой болезни.
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