57-летний тренер скончался после долгой и тяжелой болезни

Исаев работал в клубе "Ревал-Спорт", занимаясь в основном с девочками из Копли. Его воспитанницы выигрывали медали в различных возрастных классах как в чемпионате Эстонии, так и на международных турнирах в Латвии, Литве, Словакии и России.

Самая известная воспитанница Исаева - единственная эстонская гандболистка выступающая за границей Алина Молкова. "Он всегда умел строить и поддерживать командный дух. Он был для нас и отцом, и другом", - сказала Молкова.

Прощание с Исаевым состоится в пятницу, 6 сентября, на кладбище Пярнамяэ.