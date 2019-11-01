01.11.2019, 21:20
5 эстонских шпажисток продолжают борьбу за "Таллиннский меч"
В спортхолле "Калев" стартовал этап Кубка мира по фехтованию "Таллиннский меч".
В спортхолле "Калев" стартовал этап Кубка мира по фехтованию "Таллиннский меч".
В индивидуальном турнире были заявлены 14 эстонских шпажисток. Борьбу за главный приз продолжают 5 фехтовальщиц - Нелли Дифферт, Эрика Кирпу, Катрина Лехис, Юлия Беляева и Кристина Кууск.
Ветеран сборной Эстонии Ирина Эмбрих сошла с дистанции в 1/64 финала, проиграв венгерской шпажистке.
Победительница личного турнира определится в субботу. В воскресенье пройдет командный турнир.
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