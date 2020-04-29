29.04.2020, 18:10

43-летняя культуристка скончалась после тяжелой болезни

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Küünal.Foto: Argo Ingver

43-летняя британская культуристка Джоанна Томас была найдена мертвой в собственном доме.

В свое время британка вошла в историю, став самой молодой профессиональной культуристкой - она получила карту IFBB Pro в 21 год.

Однако ее карьера была не очень долгой. Здоровье Томас подорвал остеортроз. В 2007 году она прервала выступления и была сильно ограничена в передвижении. О смерти бывшей культуристки сообщил в социальных сетях ее брат.

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