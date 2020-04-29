43-летняя культуристка скончалась после тяжелой болезни

В свое время британка вошла в историю, став самой молодой профессиональной культуристкой - она получила карту IFBB Pro в 21 год.

Однако ее карьера была не очень долгой. Здоровье Томас подорвал остеортроз. В 2007 году она прервала выступления и была сильно ограничена в передвижении. О смерти бывшей культуристки сообщил в социальных сетях ее брат.