43-летняя культуристка скончалась после тяжелой болезни

43-летняя британская культуристка Джоанна Томас была найдена мертвой в собственном доме.
В свое время британка вошла в историю, став самой молодой профессиональной культуристкой - она получила карту IFBB Pro в 21 год.
Однако ее карьера была не очень долгой. Здоровье Томас подорвал остеортроз. В 2007 году она прервала выступления и была сильно ограничена в передвижении. О смерти бывшей культуристки сообщил в социальных сетях ее брат.
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