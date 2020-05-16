40 лет назад эстонец установил мировой рекорд. Как это было?

За всю историю легкой атлетики только два эстонца сумели установить мировой рекорд. В 1922 году это сделал десятиборец Александр Клумберг, а ровно 40 лет назад - 16 мая 1980 года - отличился метатель молота Юри Тамм.
Если рекорд Клумберга продержался два года, то Тамм мог насладиться в Леселидзе своим достижением лишь 20 минут. В интервью Eesti Päevaleht обладатель двух бронзовых олимпийских медалей вспомнил один из ярчайших эпизодов своей спортивной карьеры:
Достойные соперники
- Для установления мирового рекорда недостаточно иметь только физическую силу и пройти хорошую подготовку. Должны совпасть еще несколько факторов - идеальная погода и достойные соперники. В то время выросло новое поколение метателей молота - Юра Седых (он уже был победителем Олимпиады-1976), я, Игорь Никулин, Сергей Литвинов. Тогда на каждом турнире мог родиться мировой рекорд.
- Свое мировое достижение вы установили в мае. Два месяца спустя на Олимпийских играх в Москве результат был на полтора метра хуже.
- Очень сложно выходить на пик формы два раза за сезон. Главная задача весной была пробиться в состав сборной СССР. Если бы я не сумел это сделать, то о выступлении на Олимпиаде пришлось бы забыть.
Три рекорда мира за один турнир
- Как прошел турнир в Леселидзе, где трижды улучшался мировой рекорд?
- Метание молота - не тот вид легкой атлетики, на который ходит публика. Так было раньше, так проходят турниры молотобойцев и нынче. Но мне посчастливилось на Олимпиаде-1988 в Сеуле выступать перед 80 000 зрителями.
В Леселидзе первым превысил мировой рекорд Седых (80.38). Затем я его улучшил (80.46). Но через некоторое время Седых снова забрал рекорд себе (80.64). Сколько зрителей было в Леселидзе? Чуть более 100 человек. Весной Леселидзе было основным местом, где готовились метатели. Еще там тренировались футболисты московского и тбилисского "Динамо". Мы приходили на их матчи, они смотрели наши соревнования.
750 рублей за мировое достижение
- Какова была премия за мировой рекорд?
- Стандартная такса - 1500 рублей. Мой отец работал в Пярну и получал в то время 120 рублей, мама - 60. Но мне выдали только половину суммы - 750 рублей. Тогда было правило - если твой рекорд улучшается во время турнира, то платят лишь 50 процентов. Незадолго до поездки в Леселидзе мне выделили в Киеве, как кандидату в сборную СССР, однокомнатную квартиру в новом доме. На премиальные купил кровать и мебель.
В то время обладатели мирового рекорда получали памятную пластину, где было выгравировано имя рекордсмена, результат и место установления мирового достижения. Я купил эту пластину - она была изготовлена в Лондоне - в Спорткомитете СССР. Заплатил за нее, кажется, 25 рублей. Спортсмены не должны покупать за свои деньги медали и призы, но тогда это было именно так.
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