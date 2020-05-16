40 лет назад эстонец установил мировой рекорд. Как это было?

Если рекорд Клумберга продержался два года, то Тамм мог насладиться в Леселидзе своим достижением лишь 20 минут. В интервью Eesti Päevaleht обладатель двух бронзовых олимпийских медалей вспомнил один из ярчайших эпизодов своей спортивной карьеры:

Достойные соперники

- Для установления мирового рекорда недостаточно иметь только физическую силу и пройти хорошую подготовку. Должны совпасть еще несколько факторов - идеальная погода и достойные соперники. В то время выросло новое поколение метателей молота - Юра Седых (он уже был победителем Олимпиады-1976), я, Игорь Никулин, Сергей Литвинов. Тогда на каждом турнире мог родиться мировой рекорд.

- Свое мировое достижение вы установили в мае. Два месяца спустя на Олимпийских играх в Москве результат был на полтора метра хуже.

- Очень сложно выходить на пик формы два раза за сезон. Главная задача весной была пробиться в состав сборной СССР. Если бы я не сумел это сделать, то о выступлении на Олимпиаде пришлось бы забыть.

Три рекорда мира за один турнир

- Как прошел турнир в Леселидзе, где трижды улучшался мировой рекорд?

- Метание молота - не тот вид легкой атлетики, на который ходит публика. Так было раньше, так проходят турниры молотобойцев и нынче. Но мне посчастливилось на Олимпиаде-1988 в Сеуле выступать перед 80 000 зрителями.

В Леселидзе первым превысил мировой рекорд Седых (80.38). Затем я его улучшил (80.46). Но через некоторое время Седых снова забрал рекорд себе (80.64). Сколько зрителей было в Леселидзе? Чуть более 100 человек. Весной Леселидзе было основным местом, где готовились метатели. Еще там тренировались футболисты московского и тбилисского "Динамо". Мы приходили на их матчи, они смотрели наши соревнования.

750 рублей за мировое достижение

- Какова была премия за мировой рекорд?

- Стандартная такса - 1500 рублей. Мой отец работал в Пярну и получал в то время 120 рублей, мама - 60. Но мне выдали только половину суммы - 750 рублей. Тогда было правило - если твой рекорд улучшается во время турнира, то платят лишь 50 процентов. Незадолго до поездки в Леселидзе мне выделили в Киеве, как кандидату в сборную СССР, однокомнатную квартиру в новом доме. На премиальные купил кровать и мебель.