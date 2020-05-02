4 бутылки коньяка, 7 недель тюрьмы и 11 лет урезанной жизни

Если верить справочным данным, то Стейнберг скончался от туберкулеза в Таллинне 16 апреля 1928 года. Такая информация значится до сих пор в "Эстонской энциклопедии" и "Википедии". На самом деле это неверная информация. Откуда взялась эта дата - совершенно непонятно.

Пострадал за контрабанду

Как историк спорта, я заинтересовался захоронением олимпийца. В архиве удалось обнаружить один удивительный факт. Работавший мотористом на корабле Роман Стейнберг (родился 5 апреля 1900 года в волости Массу) 26 июля 1928 года не задекларировал 4 бутылки коньяка, за это нарушение он провел 7 недель за решеткой (22.3.–10.5.1929). Эта информация никак не стыковалась с датой смерти борца в апреле 1928 года.

Дальше последовал долгий поиск некрологов в газетах. Когда я уже практически потерял надежду, в номерах Päevaleht ja Uudisleht за 22 мая 1939 год нашел сообщение о кончине олимпийца.

В некрологе сообщалось, что ушел из жизни Роман Кивимяги (Стейнберг), его оплакивают жена, дочь, родственники, спортсмены и моряки. Отмечалось, что умерший является бронзовым призером Олимпийских игр в Париже.

Смена фамилии привела к путанице

Олимпийский медалист умер в 39 лет. Почему же возникло столь значительное расхождение - целых 11 лет! - в датах смерти борца? Возможно, свою роль сыграл один факт: в 1938 году Стейнберг сменил свою фамилию на эстонский лад и стал Кивимяги.

Вскоре после смены фамилии он женился на Анетте Такк, но их брак был недолгим. Не прошло и полгода, как борец скончался от туберкулеза.

Кладбищенский регистр указывает, что Роман Кивимяги был похоронен в Таллинне на кладбище Сизелинна. Там же покоится и его жена Анетте (1905–1967). В конторе кладбища пояснили, что за могилами долго ухаживала их дочь Эйке Тикерпуу (1929–2009), которая похоронена на Метсакальмисту рядом с финским мужем Ленартом Тикерпуу.

Бронзовая олимпийская медаль и диплом Романа Стейнберга теперь хранятся в тартуском Музее спорта. Клуб истории спорта "Альфред" к 120-й годовщине со дня рождения борца привел в порядок его могилу и установил на ней новый надгробный камень.