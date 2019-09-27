"+36". Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в сложных условиях

Дневная температура в столице Катара превышает 35 градусов тепла. Из-за сильной жары и высокой влажности легкоатлеты будут соревноваться вечером и в ночные часы. Чтобы создать спортсменам более комфортные условия, организаторы установили на стадионе сверхмощные кондиционеры.

Эстонскую легкую атлетику в Катаре представляют 9 спортсменов.Первым на старт в день открытия чемпионата мира выйдет барьерист Расмус Мяги.

Если исходить из результатов нынешнего сезона, то самые большие шансы на успешное высупление среди посланцев Эстогнии имеет копьеметатель Магнус Кирт, который несколько месяцев был лидером мирового сезона. В нынешнем сезоне он принимал участие в 14 турнирах, из которых выиграл 10.

При определенном стечении обстоятельств вполне способны удивить десятиборцы Янек Ыйглане и Майкель Уйбо. Напомним, что на предыдущем мировом первенстве, которое проходило два года назад в Лондоне, Ыйглане занял четвертое место.

Состав сборной Эстонии на чемпионате мира

- Расмус Мяги (400 метров с барьерами) - предварительный забег 27 сентября (20:35)

- Мартин Куппер (диск) - квалификация 28 сентября (16:15)

- Каур Кивистик (3000 метров с препятствиями) - предварительный забег 1 октября (18:15)

- Янек Ыйглане (10-борье) - 2-3 октября

- Майкель Уйбо (10-борье) - 2-3 октября

- Кристо Галета (ядро) - квалификация 3 октября (19:20)

- Магнус Кирт (копье) - квалификация 5 октября (16:35)

- Тийдрек Нурме (марафон) - 5 октября (23:59)

- Роман Фости (марафон) - 5 октября (23:59)