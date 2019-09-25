25.09.2019, 15:11

30 национальных федераций выступили против отстранения российских легкоатлетов


rus.delfi.ee
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Конгресс IAAF в Дохе
Конгресс IAAF в ДохеФото: Scanpix

30 национальных федераций выступили по поводу решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня, 25 сентября в Дохе, Катар, прошло заседание конгресса международной федерации по этому вопросу. Было решено поддержать решение совета IAAF о дисквалификации ВФЛА.

В голосовании имело право принимать участие 190 национальных федераций, однако 17 из них решили этого не делать. В результате, лишь 30 из 167 федераций проголосовали против продления отстранения российской организации, в их числе: Алжир, Аруба, Бангладеш, Вьетнам, Гамбия, Египет, Замбия, Иордания, Камерун, Киргизия, Кот-д'Ивуар, Ливан, Ливия, Макао, Малави, Малайзия, Мексика, Науру, Нигер, Никарагуа, Палестина, Самоа, Санта Лусия, Северная Македония, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Хорватия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан.

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