30 национальных федераций выступили против отстранения российских легкоатлетов

Сегодня, 25 сентября в Дохе, Катар, прошло заседание конгресса международной федерации по этому вопросу. Было решено поддержать решение совета IAAF о дисквалификации ВФЛА.

В голосовании имело право принимать участие 190 национальных федераций, однако 17 из них решили этого не делать. В результате, лишь 30 из 167 федераций проголосовали против продления отстранения российской организации, в их числе: Алжир, Аруба, Бангладеш, Вьетнам, Гамбия, Египет, Замбия, Иордания, Камерун, Киргизия, Кот-д'Ивуар, Ливан, Ливия, Макао, Малави, Малайзия, Мексика, Науру, Нигер, Никарагуа, Палестина, Самоа, Санта Лусия, Северная Македония, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Хорватия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан.