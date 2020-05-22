23-летняя культуристка покончила жизнь самоубийством

За день до смерти молодая спортсменка опубликовала в "Инстаграме" загадочное сообщение."Жизнь не нуждается в фильтрах даже в самые темные дни", - такая подпись сопровождала фото с закатом солнца.

Самоубийство Кингман - второй случай суицида в мире культуризма за последний месяц. В начале мая добровольно ушел из жизни 30-летний британец Люк Сандо.

Семья американской культуристки организовала благотворительную программу по сбору пожертвований для предотвращения самоубийств.