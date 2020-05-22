22.05.2020, 12:45

23-летняя культуристка покончила жизнь самоубийством


EST
Küünal, küünla kustumine
Foto: Argo Ingver

Фитнес-сообщество понесло еще одну потерю. 23-летняя американская культуристка Микайла Кингман ушла из жизни, совершив суицид.

За день до смерти молодая спортсменка опубликовала в "Инстаграме" загадочное сообщение."Жизнь не нуждается в фильтрах даже в самые темные дни", - такая подпись сопровождала фото с закатом солнца.

Самоубийство Кингман - второй случай суицида в мире культуризма за последний месяц. В начале мая добровольно ушел из жизни 30-летний британец Люк Сандо.

Семья американской культуристки организовала благотворительную программу по сбору пожертвований для предотвращения самоубийств.

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Life needs no filter even on its darkest days☀️

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