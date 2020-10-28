22-летнюю российскую каратистку зарезали на улице ножом

Анохина скончалась от первого же удара. В смертельном инциденте два ножевых ранения получила ее подруга Анастасия Кокарева, но она выжила в реанимации, сообщает НТВ.

Несмотря на темное время суток и проблемы со зрением, Кокарева сумела описать приметы нападавшего. Полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался местный житель, находившийся в момент нападения в нетрезвом состоянии. По его словам, причиной смертельного инцидента стала внезапно нахлынувшая неприязнь.

В социальных сетях многие недоумевают, как тренер по карате с 10-летним стажем занятия силовыми единоборствами не сумела обезоружить человека в нетрезвом состоянии? Скорее всего, сказался фактор внезапности. У погибшей каратистки остался маленький сын.