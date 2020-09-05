22-летний российский велогонщик скончался во время соревнований

Об инциденте ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли", - сказал Екимов.

"Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал", - добавил Екимов.

По словам главы федерации, сначала спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, прикомандированная к соревнованиям. "Потом его на носилках вынесли на парковку. Реанимация приехала через минут 10-15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло", - рассказал Екимов. Врачи ничего не сказали, они вышли и стали спрашивать сведения, - добавил он.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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