21-летняя испанская автогонщица погибла на ралли в Португалии

Гонщиком экипажа был Мигель Сосиас. Медики прибыли на место происшествия спустя две минуты после инцидента, однако 21-летняя девушка скончалась на месте.

Испанка выступала в качестве раллийного штурмана с 2015 года. Сестра Лауры Мария также является штурманом, а их отец Габриэль был раллийным гонщиком.

После трагедии португальский этап был отменен.