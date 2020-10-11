21-летняя испанская автогонщица погибла на ралли в Португалии

Лаура Сальво, выполнявшая роль штурмана на ралли Видейру — этапе иберийского Кубка ”Пежо”, погибла в результате аварии после того, как на первом спецучастке машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, передает sports.ru.
Гонщиком экипажа был Мигель Сосиас. Медики прибыли на место происшествия спустя две минуты после инцидента, однако 21-летняя девушка скончалась на месте.
Испанка выступала в качестве раллийного штурмана с 2015 года. Сестра Лауры Мария также является штурманом, а их отец Габриэль был раллийным гонщиком.
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Популярное лекарство от давления может привести к раку
Топливо для мозга: четыре простых способа улучшить память
Райкконен и Элбон получили штрафные баллы