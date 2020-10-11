11.10.2020, 15:37

21-летняя испанская автогонщица погибла на ралли в Португалии


EST
21-летняя испанская автогонщица погибла на ралли в Португалии
Фото: Instagram-аккаунт Лауры Сальво / lenta.ru

Лаура Сальво, выполнявшая роль штурмана на ралли Видейру — этапе иберийского Кубка ”Пежо”, погибла в результате аварии после того, как на первом спецучастке машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, передает sports.ru.

Гонщиком экипажа был Мигель Сосиас. Медики прибыли на место происшествия спустя две минуты после инцидента, однако 21-летняя девушка скончалась на месте.

Испанка выступала в качестве раллийного штурмана с 2015 года. Сестра Лауры Мария также является штурманом, а их отец Габриэль был раллийным гонщиком.

После трагедии португальский этап был отменен.

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