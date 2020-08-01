20 марафонов за 20 дней. Эстонский ультраспортсмен вошел в историю

Свое испытание Ратасепп начал 13 июля. Забеги проходили в шести городах Эстонии, в которых работает его главный спонсор Fenix Casino. Самый быстрый марафон спортсмен пробежал в заключительный день, предолев в родном Тарту 42 195 метров за 2:47.07.

По словам марафонца, испытание из 20 марафонов подряд ему было необходимо, чтобы получше подготовитьтся к следующему старту: "Каждое испытание является частью подготовки к следующему выступлению. Именно такой пошаговый подход дает наилучший результат".

Ратасепп каждый год покоряет длинные дистанции в различных форматах. Например, в прошлом году он преодолел на Канарах за 40 дней 40 триатлонов.

Следующий старт Ратасепп планирует во Франции, где собирает преодолеть ультратриатлонскую дистанцию триатлона (плавание 19 км + велогонка 900 км + бег 211 км) быстрее 70 часов.

20 марафонов Райта Ратасеппа

13 июля Тарту 2:50.07

14 июля Тарту 2:52.44

15 июля Тарту 2:52.28

16 июля Тарту 2:52.52

17 июля Тарту 2:52.48

18 июля Пярну 2:52.55

19 июля Пярну 2:54.10

20 июля Тарту 2:56.49

21 июля Тарту 2:53.51

22 июля Тарту 2:56.39

23 июля Тарту 2:54.38

24 июля Тарту 2:53.41

25 июля Раквере 2:52.34

26 июля Нарва 2:52.28

27 июля Вильянди 2:54.19

28 июля Пярну 2:54.09

29 июля Таллинн 2:48.30

30 июля Тарту 2:49.58

31 июля Тарту 2:53.45

1 августа Тарту 2:47:07