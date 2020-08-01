20 марафонов за 20 дней. Эстонский ультраспортсмен вошел в историю
37-летний тартуский ультраспортсмен Райт Ратасепп пробежал за 20 дней 20 классических марафонов быстрее трех часов.
37-летний тартуский ультраспортсмен Райт Ратасепп пробежал за 20 дней 20 классических марафонов быстрее трех часов.
Свое испытание Ратасепп начал 13 июля. Забеги проходили в шести городах Эстонии, в которых работает его главный спонсор Fenix Casino. Самый быстрый марафон спортсмен пробежал в заключительный день, предолев в родном Тарту 42 195 метров за 2:47.07.
По словам марафонца, испытание из 20 марафонов подряд ему было необходимо, чтобы получше подготовитьтся к следующему старту: "Каждое испытание является частью подготовки к следующему выступлению. Именно такой пошаговый подход дает наилучший результат".
Ратасепп каждый год покоряет длинные дистанции в различных форматах. Например, в прошлом году он преодолел на Канарах за 40 дней 40 триатлонов.
Следующий старт Ратасепп планирует во Франции, где собирает преодолеть ультратриатлонскую дистанцию триатлона (плавание 19 км + велогонка 900 км + бег 211 км) быстрее 70 часов.
20 марафонов Райта Ратасеппа
13 июля Тарту 2:50.07
14 июля Тарту 2:52.44
15 июля Тарту 2:52.28
16 июля Тарту 2:52.52
17 июля Тарту 2:52.48
18 июля Пярну 2:52.55
19 июля Пярну 2:54.10
20 июля Тарту 2:56.49
21 июля Тарту 2:53.51
22 июля Тарту 2:56.39
23 июля Тарту 2:54.38
24 июля Тарту 2:53.41
25 июля Раквере 2:52.34
26 июля Нарва 2:52.28
27 июля Вильянди 2:54.19
28 июля Пярну 2:54.09
29 июля Таллинн 2:48.30
30 июля Тарту 2:49.58
31 июля Тарту 2:53.45
1 августа Тарту 2:47:07
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
В Сызрани попытка семей уединиться превратилась в кошмар
Самых редких в мире горилл заметили на юге Нигерии
Умерла чемпионка Тверской обл. по танцевальному спорту Курепина