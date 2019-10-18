19-летний велогонщик столкнулся с машиной. Теперь он не сможет ходить

6 октября во время гонки Piccolo Lombardia за 50 км до финиша он был сбит внезапно выехавшим на дорогу автомобилем, сообщает портал Velolive.

Его сразу же доставили в больницу Милана, где из-за тяжести травм врачи поместили его в искусственную кому.

В пресс-релизе команды Sunweb говорится: ”Сейчас Эдо в полном сознании, хорошо реагирует на семью и посещающих его товарищей по команде, очнувшись пару дней назад. Перелом спины и травмы лица потребовали хирургического вмешательства, все операции прошли успешно.

В настоящее время диагноз таков: перелом позвоночника привёл к параплегии (параличу), потере чувствительности в ногах. На данный момент мала вероятность, что функциональность ног когда-либо вернётся, но побеждает сила духа и надежда.

На данной стадии большей информации о состоянии Эдо мы предоставить не можем. Просим уважать частную жизнь Эдо и его семьи, которые должны справиться с этими тяжёлыми новостями.

Хотя мы не смогли избежать этого огромного несчастья, мы вновь призываем Международный союз велосипедистов в первую очередь обратить внимание и выделить ресурсы для обеспечения безопасных условий гонки для команд и велогонщиков”.

Это не первое серьезное происшествие с участием профессионального велогонщика в нынешнем сезоне. В августе во время многодневной гонки "Тур Польши" смертельные травмы в результате падения получил 22-летний бельгиец Бьорг Ламбрехт.