18-летний Глеб Карпенко впервые стал чемпионом Эстонии
Победителем чемпионата Эстонии по велоспорту в гонке с раздельного старта впервые стал 18-летний Глеб Карпенко.
Победителем чемпионата Эстонии по велоспорту в гонке с раздельного старта впервые стал 18-летний Глеб Карпенко.
Дистанцию 33,8 км воспитанник нарвского велоспорта преодолел в Лаагри за 41.08,34 (средняя скорость 49,2 км/ч). Серебряный призер Райт Арм проиграл ему 43 секунды.
"Мыслей о победе перед стартом не было, поскольку в нынешнем сезоне у меня не было еще ни одной гонки с раздельного старта. Отправился на дистанцию, чтобы отдать все силы и показать лучший результат. Мне это удалось", - так прокомментировал свою победу Карпенко.
Среди женщин гонку с раздельного старта на 22 километра выиграла Мари-Лийз Мыттус, опередившая ближайшую преследовательницу на 48 секунд.
20 августа велогонщики разыграют медали чемпионата Эстонии в групповой гонке.
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