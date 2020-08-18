18-летний Глеб Карпенко впервые стал чемпионом Эстонии

Дистанцию 33,8 км воспитанник нарвского велоспорта преодолел в Лаагри за 41.08,34 (средняя скорость 49,2 км/ч). Серебряный призер Райт Арм проиграл ему 43 секунды.

"Мыслей о победе перед стартом не было, поскольку в нынешнем сезоне у меня не было еще ни одной гонки с раздельного старта. Отправился на дистанцию, чтобы отдать все силы и показать лучший результат. Мне это удалось", - так прокомментировал свою победу Карпенко.

Среди женщин гонку с раздельного старта на 22 километра выиграла Мари-Лийз Мыттус, опередившая ближайшую преследовательницу на 48 секунд.

20 августа велогонщики разыграют медали чемпионата Эстонии в групповой гонке.