17-летнюю спортсменку сборной России изнасиловали трое полицейских

Чемпионат России по пляжному волейболу проходил в спортивно-оздоровительном комплексе "Волей Град" под Анапой. ЧП произошло по окончании соревнований.

Полицейские уволены

"17-летняя девушка пошла гулять с каким-то парнем. Они уединились на пляже, там их застала полиция. Молодые люди целовались. Парень сбежал сразу. Девушку полицейские задержали, грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге принудили к сексу. Один караулил, пока двое других воспользовались девушкой", – рассказал источник "Комсомольской правды".

По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Это могло поставить крест на спортивной карьере. Под этими угрозами подмосковная волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими. Однако на следующий день она написала заявление в правоохранительные органы об изнасиловании.

Версия адвоката полицейских

Полицейских уволили из органов, в отношении них возбуждено уголовное дело - они находятся в СИЗО, от должности отстранен начальник отдела МВД России по Анапе.

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.