29.08.2019, 05:00

17-летнюю спортсменку сборной России изнасиловали трое полицейских


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Vene politsei
Vene politseiFoto: Vladimir Astapkovitš, Sputnik

Ужасная история произошла в минувшие выходные на черноморском курорте Анапа. 17-летняя волейболистка юниорской сборной России утверждает, что ее изнасиловали трое полицейских. Ситуацию вынужден комментировать Кремль.

Чемпионат России по пляжному волейболу проходил в спортивно-оздоровительном комплексе "Волей Град" под Анапой. ЧП произошло по окончании соревнований.

Полицейские уволены
"17-летняя девушка пошла гулять с каким-то парнем. Они уединились на пляже, там их застала полиция. Молодые люди целовались. Парень сбежал сразу. Девушку полицейские задержали, грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге принудили к сексу. Один караулил, пока двое других воспользовались девушкой", – рассказал источник "Комсомольской правды".

По словам потерпевшей, полицейские грозились составить в отношении пары административный протокол. Это могло поставить крест на спортивной карьере. Под этими угрозами подмосковная волейболистка согласилась заняться сексом с полицейскими. Однако на следующий день она написала заявление в правоохранительные органы об изнасиловании.

Версия адвоката полицейских
Полицейских уволили из органов, в отношении них возбуждено уголовное дело - они находятся в СИЗО, от должности отстранен начальник отдела МВД России по Анапе.

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

По словам защитника, в ночь на 26 августа сотрудники правоохранительных органов патрулировали территорию в поселке Витязево, расположенном в окрестностях Анапы. На пляже полицейские обнаружили молодую пару, занимавшуюся сексом. Один из патрульных включил камеру, чтобы зафиксировать происходящее. Адвокат также отметил, что полицейские не знали о возрасте девушки. По его словам, она выглядела на 25-26 лет и была "под два метра ростом".

По словам полицейских, после изнасилования спортсменка отправилась на дискотеку, где танцевала до четырех утра.

Кремль комментирует ЧП
Инцидент со спортсменкой из Подмосковья и полицейскими прокомментировал "Медузе" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал дождаться выводов следствия, которое установит обстоятельства происшествия:

"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми, и, конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил. Давайте дождемся, как появятся результаты разбирательств".

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