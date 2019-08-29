17-летнюю спортсменку сборной России изнасиловали трое полицейских

По словам защитника, в ночь на 26 августа сотрудники правоохранительных органов патрулировали территорию в поселке Витязево, расположенном в окрестностях Анапы. На пляже полицейские обнаружили молодую пару, занимавшуюся сексом. Один из патрульных включил камеру, чтобы зафиксировать происходящее. Адвокат также отметил, что полицейские не знали о возрасте девушки. По его словам, она выглядела на 25-26 лет и была "под два метра ростом".
По словам полицейских, после изнасилования спортсменка отправилась на дискотеку, где танцевала до четырех утра.
Кремль комментирует ЧП
Инцидент со спортсменкой из Подмосковья и полицейскими прокомментировал "Медузе" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал дождаться выводов следствия, которое установит обстоятельства происшествия:
"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми, и, конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил. Давайте дождемся, как появятся результаты разбирательств".
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