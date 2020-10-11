17-летняя Аделина Беляева впервые выиграла чемпионат Эстонии

Чемпионат Эстонии по художественной гимнастике впервые выиграла 17-летняя Аделина Беляева.
81.550 - такова победная сумма представительницы таллиннского клуба "Элеганс" в многоборье. Тренируют новоиспеченную чемпионку Юлия Темушкина и Наталья Рачеева.
Второе место в Тарту заняла Мелани Келер (80.400). Замкнула тройку призеров прошлогодняя победительница чемпионата Эстонии Виктория Богданова (77.950).
В юниорском разряде лучший результат показала Эрика Докучаева (70.850). Серебро у Ванессы Кивиранд (69.950). Бронзовым призером стала Анетте Вахер (69.550).
Чемпионат Эстонии по художественной гимнастике по традиции проходит весной, но из-за пандемии коронавируса нынче он был перенесен на осень.
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