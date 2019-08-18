18.08.2019, 15:44
16-летняя Екатерина Миротворцева выиграла чемпионат Эстонии с новым рекордом(6)
Предыдущее достижение в ходьбе на дистанции 10 км превышено почти на 2 минуты!
Предыдущее достижение в ходьбе на дистанции 10 км превышено почти на 2 минуты!
Стоит отметить, что результат Миротворцевой (47:37,82) был бы лучшим и в мужском зачете.
Предыдущее достижение на этой дистанции принадлежало Екатерине Юткиной и составляло 49:18,18.
Полные результаты обоих соревнований:
Женщины:
1. Екатерина Миротворцева - 47:37,82 (рекорд Эстонии);
2. Анна Типукина - 1:00:07,56;
3. Лада Рослякова - 1:02:10,51.
Мужчины:
1. Вирго Адуосоо - 48:09,00;
2. Ярослав Ступников - 56:04,64;
3. Игорь Яковлев - 58:17,02.
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