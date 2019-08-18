18.08.2019, 15:44

16-летняя Екатерина Миротворцева выиграла чемпионат Эстонии с новым рекордом

 (6)
rus.delfi.ee
EST 62
Екатерина Миротворцева
Екатерина МиротворцеваФото: delfi.ee

Предыдущее достижение в ходьбе на дистанции 10 км превышено почти на 2 минуты!

Стоит отметить, что результат Миротворцевой (47:37,82) был бы лучшим и в мужском зачете.


Предыдущее достижение на этой дистанции принадлежало Екатерине Юткиной и составляло 49:18,18.

Полные результаты обоих соревнований:
Женщины:
1. Екатерина Миротворцева - 47:37,82 (рекорд Эстонии);
2. Анна Типукина - 1:00:07,56;
3. Лада Рослякова - 1:02:10,51.

Мужчины:
1. Вирго Адуосоо - 48:09,00;
2. Ярослав Ступников - 56:04,64;
3. Игорь Яковлев - 58:17,02.

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