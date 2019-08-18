16-летняя Екатерина Миротворцева выиграла чемпионат Эстонии с новым рекордом

Стоит отметить, что результат Миротворцевой (47:37,82) был бы лучшим и в мужском зачете.



Предыдущее достижение на этой дистанции принадлежало Екатерине Юткиной и составляло 49:18,18.

Полные результаты обоих соревнований:

Женщины:

1. Екатерина Миротворцева - 47:37,82 (рекорд Эстонии);

2. Анна Типукина - 1:00:07,56;

3. Лада Рослякова - 1:02:10,51.

Мужчины:

1. Вирго Адуосоо - 48:09,00;

2. Ярослав Ступников - 56:04,64;

3. Игорь Яковлев - 58:17,02.