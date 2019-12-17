17.12.2019, 15:08

15 новых допинговых дел открыто по результатам Московской лаборатории


EST 1
15 новых допинговых дел открыто по результатам Московской лаборатории
Фото: Scanpix

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что РУСАДА передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) около 15 дел после перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.

”Часть дел будет передана в WADA. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно. WADA эти имена не публикует”, — приводит слова Пахноцкой РИА ”Новости”.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Читайте также: