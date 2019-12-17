15 новых допинговых дел открыто по результатам Московской лаборатории

”Часть дел будет передана в WADA. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно. WADA эти имена не публикует”, — приводит слова Пахноцкой РИА ”Новости”.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.