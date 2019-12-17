15 новых допинговых дел открыто по результатам Московской лаборатории
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что РУСАДА передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) около 15 дел после перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.
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