14-летняя силламяэская пловчиха выполнила олимпийскую норму

14-летняя Ефимова проплыла 100 метров брассом за 1.07,53. Воспитанница силламяэского плавания превысила рекорд Марии Романюк, установленный в 2017 году - 1.08,81.

До выполнения олимпийского А-норматива, который гарантирует право выступления на Олимпиаде в Токио, Энели не хватает пока 0,46 секунд.

21-летняя Голд установила в Риге рекорд Эстонии на дистанции 200 метров на спине - 2.13,12. Уроженка Канады улучшила свой же собственный рекорд, установленный два года назад - 2.13,48.