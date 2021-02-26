26.02.2021, 22:35

14-летняя силламяэская пловчиха выполнила олимпийскую норму

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ENELI JEFIMOVA
ENELI JEFIMOVAFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

На Открытом чемпионате Латвии по плаванию новые рекорды Эстонии установили Энели Ефимова и Алекса Голд. Обе пловчихи превысили в Риге олимпийский В-норматив.

14-летняя Ефимова проплыла 100 метров брассом за 1.07,53. Воспитанница силламяэского плавания превысила рекорд Марии Романюк, установленный в 2017 году - 1.08,81.

До выполнения олимпийского А-норматива, который гарантирует право выступления на Олимпиаде в Токио, Энели не хватает пока 0,46 секунд.

21-летняя Голд установила в Риге рекорд Эстонии на дистанции 200 метров на спине - 2.13,12. Уроженка Канады улучшила свой же собственный рекорд, установленный два года назад - 2.13,48.

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