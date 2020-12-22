14-летняя пловчиха неожиданно скончалась от коронавируса

14-летняя пловчиха Мариана Феррейра, входившая в молодежную сборную Бразилии, скончалась от коронавируса.
Молодая спортсменка заразилась смертельной инфекцией в ноябре, но сумела быстро поправиться. 9-10 декабря она уже выступала на молодежном чемпионате Бразилии.
Во время соревнований представительница Сан-Паулу почувствовала себя неважно - у девушки разболелась голова. Молодую пловчиху доставили в больницу, где она снова сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Пловчиху поместили под аппарат искуственной вентиляции легких. За короткое время состояние Марианы резко ухудшилось - она перенесла два сердечных приступа. Спасти ее жизнь медикам не удалось.
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