14-летняя пловчиха неожиданно скончалась от коронавируса

Молодая спортсменка заразилась смертельной инфекцией в ноябре, но сумела быстро поправиться. 9-10 декабря она уже выступала на молодежном чемпионате Бразилии.

Во время соревнований представительница Сан-Паулу почувствовала себя неважно - у девушки разболелась голова. Молодую пловчиху доставили в больницу, где она снова сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Пловчиху поместили под аппарат искуственной вентиляции легких. За короткое время состояние Марианы резко ухудшилось - она перенесла два сердечных приступа. Спасти ее жизнь медикам не удалось.

A 14-year-old Brazilian swimmer dies from coronavirus



The Brazilian swimmer Mariana Franklin Ferreira has died with only 14 years after a relapse of coronavirus, the teenager would have overcome the covid a month ago. pic.twitter.com/pecxQMGnte — Moises Lopez (@chapoisat) December 21, 2020