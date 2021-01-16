14-летняя Энели Ефимова признана лучшей пловчихой Эстонии
Плавательный союз подвел итоги 2020 года. Лучшими пловцами Эстонии признаны Энели Ефимова и Крегор Зирк.
Плавательный союз подвел итоги 2020 года. Лучшими пловцами Эстонии признаны Энели Ефимова и Крегор Зирк.
14-летняя Ефимова установила в минувшем году национальные рекорды в различных возрастных классах, в том числе и среди взрослых. Воспитанница силламяэского плавания - стала самым юным лауреатом за всю историю определения лучших пловцов Эстонии. Последние полтора года Ефимова тренируется в таллиннском "Калеве" под руководством Хенри Хейна.
Ефимова прервала впечатляющую серию Марии Романюк, которая 6 лет подряд признавалась лучшей пловчихой Эстонии.
21-летний Зирк установил в 2020 году несколько национальных рекордов. Уроженец Тарту второй раз признан лучшим пловцом Эстонии - впервые он стал лауреатом в 2017 году.
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