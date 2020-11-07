07.11.2020, 21:35

13-летняя силламяэская пловчиха установила взрослый рекорд Эстонии


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ENELI JEFIMOVA
ENELI JEFIMOVAFoto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

В первый день Открытого чемпионата "Калева" по плаванию, который проходит в 25-метровом бассейне спорткомплекса "Сыле", 13-летняя Энели Ефимова установила рекорд Эстонии на дистанции 200 метров брассом - 2.24,19.

Воспитанница силламяэского плавания улучшила прошлогоднее достижении Марии Романюк, установленное на чемпионате Европы в Глазго (2.24,45).

Помимо взрослого рекорда Эстонии, Ефимова (она тренируется сейчас в школе плавания таллиннского "Калева") улучшила еще несколько юниорских и молодежных рекордов Эстонии.

ENELI JEFIMOVA Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
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