13-летняя силламяэская пловчиха установила взрослый рекорд Эстонии

В первый день Открытого чемпионата "Калева" по плаванию, который проходит в 25-метровом бассейне спорткомплекса "Сыле", 13-летняя Энели Ефимова установила рекорд Эстонии на дистанции 200 метров брассом - 2.24,19.
Воспитанница силламяэского плавания улучшила прошлогоднее достижении Марии Романюк, установленное на чемпионате Европы в Глазго (2.24,45).
Помимо взрослого рекорда Эстонии, Ефимова (она тренируется сейчас в школе плавания таллиннского "Калева") улучшила еще несколько юниорских и молодежных рекордов Эстонии.
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