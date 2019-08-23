23.08.2019, 18:45

13-летняя шахматистка выиграла чемпионат Эстонии


rus.delfi.ee
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Paul Kerese mälestusturniir
Paul Kerese mälestusturniirFoto: Priit Simson

В Таллинне завершился чемпионат Эстонии по шахматам. Победителем впервые стал гроссмейстер Александр Володин, набравший 7,5 очков из 9 возможных.

Володин на очко опередил многократного чемпиона страны Кайдо Кюлаотса. Бронзовым призером стал Меэлис Канеп - 6 очков.

В женском разряде золотая медаль вручена 13-летней Софии Блохин, которая одолела в двух дополнительных партиях Лийну Тонсо. Бронза вручена Елизавете Битковой.

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