23.08.2019, 18:45
13-летняя шахматистка выиграла чемпионат Эстонии
В Таллинне завершился чемпионат Эстонии по шахматам. Победителем впервые стал гроссмейстер Александр Володин, набравший 7,5 очков из 9 возможных.
В Таллинне завершился чемпионат Эстонии по шахматам. Победителем впервые стал гроссмейстер Александр Володин, набравший 7,5 очков из 9 возможных.
Володин на очко опередил многократного чемпиона страны Кайдо Кюлаотса. Бронзовым призером стал Меэлис Канеп - 6 очков.
В женском разряде золотая медаль вручена 13-летней Софии Блохин, которая одолела в двух дополнительных партиях Лийну Тонсо. Бронза вручена Елизавете Битковой.
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