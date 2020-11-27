13-летняя эстонская юниорка пробилась в финал чемпионата Европы!

Во второй день чемпионата Европы был разыгран первый комплект наград. Золотые медали в групповом многоборье завоевала сборная Израиля (67.575), опередившая Азербайджан (66.300) и Украину (63.700). Эстонские гимнастки по сумме двух упражнений показали четвертый результат (63.000).

28 ноября в программе чемпионата Европы будут разыграны 6 комплектов наград. Эстонские гимнастки выступят в четырех финалах. Сборная Эстонии поборется за медали в групповых упражнениях 5 мячей и 3 обруча+2 пары булавов.

В финалах выступят также две эстонские юниорки: Эрика Докучаева - в упражнении с мячом, а Анетте Вахер - в упражнении с лентой.