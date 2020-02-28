13-кратная чемпионка мира Дина Аверина пропустит "Гран-при" в Тарту

К сожалению, тартуский турнир пропустит из-за травмы 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина, выигравшая три недели назад первый этап "Гран-при" в Москве.

Мурашко заменила Беляеву

В состав российской команды вошли 4-кратная чемпионка мира Арина Аверина, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Мария Победушкина.

Эстония на домашнем турнире может выставить четырех участниц - в Тарту выступят 25-летняя Виктория Богданова, 17-летние Кармен-Мари Аэсма и Мелани Келер, а также 15-летняя Полина Мурашко, заменившая травмированную Аделину Беляеву.

В субботу у гимнасток многоборье, в воскресенье пройдут финалы в отдельных видах упражнений.

Солдатова даст мастер-класс

Свое мастерство покажут в Тарту и групповички - они начнут состязаться в пятницу. Сборная Эстонии начинает олимпийский сезон в обновленном составе - Лаурабелль Кабритс, Кармели Рейска, Арина Окаманчук, Алина Веселова и Эвелин Наптал.

В рамках тартуского этапа "Гран-при" известная российская гимнастка Александра Солдатова проведет несколько мастер-классов с фотосессиями.

Тартуский турнир Miss Valentine нынче проводится уже в 26-й раз. В общей сложности в университетском городе выступят около 1000 гимнасток из 30 стран.