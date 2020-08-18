100 звезд белорусского спорта требуют провести повторные выборы

Острая политическая ситуация в Беларуси не оставила равнодушными и спортсменов. Они обратились с Открытым письмом к власти, требуя признать президентские выборы 9 августа недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии, сообщает "Прессбол".

Звезды белорусского спорта в своем обращении требуют:

- назначить повторные выборы

- освободить граждан, непричастных во время акций протеста к противоправной деятельности

- освободить и реабилитировать политических заключенных

- проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов

В случае давления на спортсменов, подписавших это письмо, они готовы отказаться от выступления за национальную сборную Беларуси.

Среди подписавших Открытое письмо чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, известные баскетболисты Александр Куль, Елена Левченко, Екатернина Снытина, двукратный призер Олимпийских игр в плавании Александра Герасименя...

Главные звезды белорусского спорта биатлонистка Дарья Домрачева и теннисистка Виктория Азаренко свои подписи под этим обращением пока не поставили.