10 российских легкоатлетов допущены до Олимпиады. Но федерация оштрафована на 10 млн долларов

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Организация ограничила число нейтральных спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио, десятью. Однако процесс выдачи нейтрального статуса будет приостановлен, если к 1 июля 2020 года 5 миллионов долларов из общей суммы штрафа не будут выплачены.

Оставшиеся 5 миллионов долларов будут "заморожены" на два года, но подлежат немедленной выплате, если в течение этого периода Всероссийская федерация (ВФЛА) допустит новые нарушения антидопинговых правил или фальсификацию документов.

В ноябре 2019 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике обвинил нескольких членов ВФЛА, в том числе экс-главу организации Дмитрия Шляхтина, в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска прыгуном Данилой Лысенко допинг-контроля.