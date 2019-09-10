ВИДЕО: Все обсуждают грудь горячей фанатки, а не баскетбол

На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная США обыграла бразильцев (89:73), но внимание публики привлекла не Dream Team из Америки, а горячая фанатка сборной Бразилии на трибуне.
В один из моментов матча оператор поймал в кадр болельщицу без бюстгальтера:
Sweet Brazilian fan at the World Cup 😎😎👀👀 (via @DaRonz82) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3— Emiliano Carchia (@Carchia) September 9, 2019
В 1/4 финала американцы сыграют с Францией, матч состоится в среду, 11 сентября.
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