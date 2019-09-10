ВИДЕО: Все обсуждают грудь горячей фанатки, а не баскетбол

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На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная США обыграла бразильцев (89:73), но внимание публики привлекла не Dream Team из Америки, а горячая фанатка сборной Бразилии на трибуне.