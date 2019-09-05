05.09.2019, 18:35
ВИДЕО: Турция неожиданно проиграла Чехии и выбыла из борьбы за медали
В Китае завершился первый этап чемпионата мира по баскетболу. Борьбу за медали продолжат 16 команд. Главной неожиданностью последнего тура стало поражение четвертьфиналиста предыдущего первенства сборной Турции от Чехии - 76:91 (35:43).
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