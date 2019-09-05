05.09.2019, 18:35

ВИДЕО: Турция неожиданно проиграла Чехии и выбыла из борьбы за медали


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Türgi vs Tšehhi
Türgi vs Tšehhi Foto: HECTOR RETAMAL, AFP

В Китае завершился первый этап чемпионата мира по баскетболу. Борьбу за медали продолжат 16 команд. Главной неожиданностью последнего тура стало поражение четвертьфиналиста предыдущего первенства сборной Турции от Чехии - 76:91 (35:43).

В предыдущем матче турецкая команда в драматичной борьбе уступила в овертайме США. Поединок с американцами, похоже, отнял у нее слишком много сил.

Серебряный призер ЧМ-2010 Турция заняла в Китае третье место в группе и выбыла из борьбы за медали.

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