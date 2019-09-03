ВИДЕО: США были на грани провала, но вырвали победу в овертайме

Драматично завершился заключительный поединок второго тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу США - Турция. Действующие чемпионы американцы уступали на последних секундах туркам, но сумели вырвать победу в овертайме - 93:92 (47:42, 81:81).
На последних секундах четвертой четверти США проигрывали 79:81, но за 0,1 секунды до сирены получили право на три штрафных. Американцы реализовали два броска и перевели игру в овертайм.
На последних секундах дополнительного времени Турция также была близка к победе. За 9 секунд до конца матча турки вели с перевесом в одно очко и 4 раза пробивали штрафные броски. Однако ни один из них забить не смогли и потерпели обиднейшее поражение.
Во втором туре группового этапа в Китае все же родилась первая сенсация. Один из претендентов на медали Греция неожиданно проиграла Бразилии - 78:79 (40:30).
Литва победила Канаду и досрочно завоевала пропуск в следующий этап чемпионата мира - 92:69 (46:36).
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