ВИДЕО: США были на грани провала, но вырвали победу в овертайме

На последних секундах четвертой четверти США проигрывали 79:81, но за 0,1 секунды до сирены получили право на три штрафных. Американцы реализовали два броска и перевели игру в овертайм.

На последних секундах дополнительного времени Турция также была близка к победе. За 9 секунд до конца матча турки вели с перевесом в одно очко и 4 раза пробивали штрафные броски. Однако ни один из них забить не смогли и потерпели обиднейшее поражение.

Во втором туре группового этапа в Китае все же родилась первая сенсация. Один из претендентов на медали Греция неожиданно проиграла Бразилии - 78:79 (40:30).

Литва победила Канаду и досрочно завоевала пропуск в следующий этап чемпионата мира - 92:69 (46:36).