ВИДЕО: Россия выиграла важнейший матч чемпионата мира

В Китае стартовал чемпионат мира по баскетболу. В первом туре группового этапа сборная России одержала в Ухане трудную победу над Нигерией - 82:77 (40:35).
В начале заключительной четверти россияне уступали сопернику 8 очков - 60:68, но два точных попадания из-за дуги Андрея Зубкова и Андрея Воронцевича позволили вплотную приблизиться к атлетичной нигерийской команде.
В концовке встречи россияне удачно сыграли в защите и выиграли ключевой матч группового этапа чемпионата мира. Самым результативным у победителей стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков.
Победа над Нигерией, в составе которой было несколько игроков НБА, практически открывает россиянам дорогу в следующий раунд чемпионата мира. Следующий поединок подопечные Сергея Базаревича сыграют с Кореей.
Чемпионат мира - 31 августа
D Сербия - Ангола 105:59
А Польша - Венесуэла 80:69
С Иран - Пуэрто-Рико 81:83
В Россия - Нигерия 82:77
14:30 D Филиппины - Италия
15:00 А Кот-д’Ивуар - Китай
15:30 В Аргентина - Южная Корея
15:30 С Испания - Тунис
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