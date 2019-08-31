ВИДЕО: Россия выиграла важнейший матч чемпионата мира

В начале заключительной четверти россияне уступали сопернику 8 очков - 60:68, но два точных попадания из-за дуги Андрея Зубкова и Андрея Воронцевича позволили вплотную приблизиться к атлетичной нигерийской команде.

В концовке встречи россияне удачно сыграли в защите и выиграли ключевой матч группового этапа чемпионата мира. Самым результативным у победителей стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков.

Победа над Нигерией, в составе которой было несколько игроков НБА, практически открывает россиянам дорогу в следующий раунд чемпионата мира. Следующий поединок подопечные Сергея Базаревича сыграют с Кореей.

Чемпионат мира - 31 августа

D Сербия - Ангола 105:59

А Польша - Венесуэла 80:69

С Иран - Пуэрто-Рико 81:83

В Россия - Нигерия 82:77

14:30 D Филиппины - Италия

15:00 А Кот-д’Ивуар - Китай

15:30 В Аргентина - Южная Корея

15:30 С Испания - Тунис