ВИДЕО: Россия проиграла Польше и покидает чемпионат мира

Подопечные Сергея Базаревича захватили лидерство с первых секунд матча и долгое время были впереди. В конце третьей четверти их преимущество составляло 8 очков - 55:47.

Однако россияне напрочь провалили начало заключительного отрезка, не набрав за три минуты ни одного очка. Усилиями Фридзона и Воронцевича удалось ликвидировать шестиочковое отставание - 64:64, но концовка матча осталась за поляками.

Россиянам осталось провести еще один матч на втором этапе чемпионата мира с Венесуэлой, но путь в четвертьфинал для них уже закрыт.