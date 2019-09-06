ВИДЕО: Россия проиграла Польше и покидает чемпионат мира
В стартовом матче второго этапа чемпионата мира по баскетболу Россия проиграла Польше - 74:79 (40:34). Это поражение закрыло россиянам дорогу в четвертьфинал.
В стартовом матче второго этапа чемпионата мира по баскетболу Россия проиграла Польше - 74:79 (40:34). Это поражение закрыло россиянам дорогу в четвертьфинал.
Подопечные Сергея Базаревича захватили лидерство с первых секунд матча и долгое время были впереди. В конце третьей четверти их преимущество составляло 8 очков - 55:47.
Однако россияне напрочь провалили начало заключительного отрезка, не набрав за три минуты ни одного очка. Усилиями Фридзона и Воронцевича удалось ликвидировать шестиочковое отставание - 64:64, но концовка матча осталась за поляками.
Россиянам осталось провести еще один матч на втором этапе чемпионата мира с Венесуэлой, но путь в четвертьфинал для них уже закрыт.
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