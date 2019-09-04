ВИДЕО: Россия едва не догнала Аргентину, но проиграла

Россияне выиграли первую четверть - 17:12, но к большому перерыву вперед вышли аргентинцы. Перед заключительной четвертью российская команда безнадежно уступала сопернику с разницей 13 очков - 40:53. Однако мощный спурт подопечных Сергея Базаревича сократил это отставание до минимума - 51:53.

У Карасева сбился прицел

В дальнейшем российская команда еще несколько раз вплотную приближалась к сопернику, но выйти вперед так и не смогла.

Перед началом чемпионата мира тренерский штаб сборной России большие надежды возлагал на атакующего защитника Сергея Карасева, имеющего опыт выступления в НБА. Однако в поединке с Аргентиной он за 12 минут не набрал ни одного очка. Самым результативным у россиян стал Андрей Зубков - 18 очков.

Можно ли обыграть Польшу и Венесуэлу?

Аргентинцы заняли первое место в группе, россияне - на второй позиции. Обе команды вышли в следующий этап чемпионата мира, где им предстоит сыграть с Польшей и Венесуэлой, которая в третьем туре группового этапа несколько неожиданно победила хозяев турнира китайцев - 72:59 (33:23).

В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из группы. Чтобы выйти в плей-офф, россиянам надо выиграть оба поединка.