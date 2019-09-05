05.09.2019, 13:35
Турция неожиданно проиграла Чехии и выбыла из борьбы за медали
В заключительном матче первого этапа чемпионате мира по баскетболу сборная Турции неожиданно проиграла Чехии - 76:91 (35:43).
В заключительном матче первого этапа чемпионате мира по баскетболу сборная Турции неожиданно проиграла Чехии - 76:91 (35:43).
В предыдущем матче турецкая команда в драматичной борьбе уступила в овертайме США. Поединок с американцами, похоже, отнял у нее слишком много сил.
Четвертьфиналист предыдущего чемпионата мира и серебряный призер ЧМ-2010 Турция заняла в Китае третье место в группе и выбыла из борьбы за медали. В ТОП-16 выступят США и Чехия.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Ювентус вернется к вопросу трансфера Ракитича зимой
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят