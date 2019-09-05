Турция неожиданно проиграла Чехии и выбыла из борьбы за медали

В предыдущем матче турецкая команда в драматичной борьбе уступила в овертайме США. Поединок с американцами, похоже, отнял у нее слишком много сил.

Четвертьфиналист предыдущего чемпионата мира и серебряный призер ЧМ-2010 Турция заняла в Китае третье место в группе и выбыла из борьбы за медали. В ТОП-16 выступят США и Чехия.