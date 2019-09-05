05.09.2019, 13:35

Турция неожиданно проиграла Чехии и выбыла из борьбы за медали


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Türgi vs Tšehhi
Türgi vs Tšehhi Foto: HECTOR RETAMAL, AFP

В заключительном матче первого этапа чемпионате мира по баскетболу сборная Турции неожиданно проиграла Чехии - 76:91 (35:43).

В предыдущем матче турецкая команда в драматичной борьбе уступила в овертайме США. Поединок с американцами, похоже, отнял у нее слишком много сил.

Четвертьфиналист предыдущего чемпионата мира и серебряный призер ЧМ-2010 Турция заняла в Китае третье место в группе и выбыла из борьбы за медали. В ТОП-16 выступят США и Чехия.

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