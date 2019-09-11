США разучились играть в баскетбол? Позорно проиграли французам
Нет, это не Dream Team. Минус 10 очков в 1/4 финала на чемпионате мира по баскетболу в Китае.
Нет, это не Dream Team. Минус 10 очков в 1/4 финала на чемпионате мира по баскетболу в Китае.
После равной игры в первой четверти (18:18) во второй американцы уступили 6 очков. Но это не казалось проблемой, так как игра команды выглядела вполне цельной. Казалось, что фавориты из США легко сломят Францию во второй половине.
И третья четверть вроде бы подтвердила это — американцы смяли французов под щитами, стали лучше обороняться, казалось, что своего эта сборная уже не упустит. Сборная США из минус 6 очков отставания запрыгнула в +3 преимущества.
Но что-то сломалось в последнем перерыве. Кошмарные "минус 13" всего за одну четверть — это не то, на что рассчитывали поклонники американцев. Итоговый счет — 89:79 в пользу сборной Франции.
В последнем четвертьфинале австралийцы легко выиграли у команды Чехии — 82:70, и подставили под сомнение формулу турнира, когда сильные сборные вылетают на стадии вместе с откровенными аутсайдерами.
В полуфинале 13-го сентября встретятся:
Испания — Австралия
Аргентина — Франция
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