10.09.2019, 17:55

Sensación! Аргентинцы выбили главных фаворитов Кубка Мира

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rus.delfi.ee
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Sensación! Аргентинцы выбили главных фаворитов Кубка Мира
Фото: Scanpix

Сборная Сербии, фавориты с Балкан, ничего не смогли противопоставить сбалансированной команде из Южной Америки — 97:87 в пользу аргентинцев.

В другом матче дня сборная Испании обыграла поляков, 90:78

В полуфинале Аргентина встретится с победителем пары США/Франция, а испанцы — с победителем противостояния Австралии и Чехии.

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