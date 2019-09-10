Sensación! Аргентинцы выбили главных фаворитов Кубка Мира

Сборная Сербии, фавориты с Балкан, ничего не смогли противопоставить сбалансированной команде из Южной Америки — 97:87 в пользу аргентинцев.
В другом матче дня сборная Испании обыграла поляков, 90:78
В полуфинале Аргентина встретится с победителем пары США/Франция, а испанцы — с победителем противостояния Австралии и Чехии.
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