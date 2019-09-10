Sensación! Аргентинцы выбили главных фаворитов Кубка Мира

rus.delfi.ee EST

Фото: Scanpix

Сборная Сербии, фавориты с Балкан, ничего не смогли противопоставить сбалансированной команде из Южной Америки — 97:87 в пользу аргентинцев.