СЕГОДНЯ: Россия, Сербия и Испания начинают чемпионат мира

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Nikita Kurbanov ja Andrei Vorontsevich Foto: Mikhail Aleksandrov/TASS

В Китае начинается чемпионат мира по баскетболу. На предварительном этапе 32 команды разбиты на 8 групп. Борьбу за медали продолжат по две лучшие команды.