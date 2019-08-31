31.08.2019, 02:30
СЕГОДНЯ: Россия, Сербия и Испания начинают чемпионат мира
В Китае начинается чемпионат мира по баскетболу. На предварительном этапе 32 команды разбиты на 8 групп. Борьбу за медали продолжат по две лучшие команды.
В Китае начинается чемпионат мира по баскетболу. На предварительном этапе 32 команды разбиты на 8 групп. Борьбу за медали продолжат по две лучшие команды.
10:30 D Сербия - Ангола
11:00 А Польша - Венесуэла
11:30 С Иран - Пуэрто-Рико
11:30 В Россия - Нигерия
14:30 D Филиппины - Италия
15:00 А Кот-д’Ивуар - Китай
15:30 В Аргентина - Южная Корея
15:30 С Испания - Тунис
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