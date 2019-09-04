04.09.2019, 05:00

СЕГОДНЯ: Россия против Аргентины. Кто выиграет первое место в группе?


rus.delfi.ee
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Vitali Fridzon
Vitali FridzonFoto: Mikhail Aleksandrov/TASS

В заключительном матче первого группового этапа чемпионата мира по баскетболу сборная России сыграет в китайском Ухане с Аргентиной (начало в 15:30).

Обе команды идут без поражений, выиграв по два матча у Нигерии и Кореи. Соперники гарантировали себе выход во второй групповой этап чемпионата мира, но личная встреча имеет очень важное значение для завоевания путевки в четвертьфинал.

Накануне чемпионата мира Россия встречалась с Аргентиной в контрольном матче. Тот поединок завершился уверенной победой латиноамериканцев

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