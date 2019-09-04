СЕГОДНЯ: Россия против Аргентины. Кто выиграет первое место в группе?

Обе команды идут без поражений, выиграв по два матча у Нигерии и Кореи. Соперники гарантировали себе выход во второй групповой этап чемпионата мира, но личная встреча имеет очень важное значение для завоевания путевки в четвертьфинал.

Накануне чемпионата мира Россия встречалась с Аргентиной в контрольном матче. Тот поединок завершился уверенной победой латиноамериканцев