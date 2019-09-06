06.09.2019, 04:45
СЕГОДНЯ: Россия открывает второй этап чемпионата мира
На чемпионате мира по баскетболу в Китае начинается второй этап. Открывает его поединок Россия - Польша (начало в 11:00).
На чемпионате мира по баскетболу в Китае начинается второй этап. Открывает его поединок Россия - Польша (начало в 11:00).
Чтобы претендовать на выход в четвертьфинал, подопечным Сергея Базаревича необходимо побеждать соперника. Поражение оставляет россиян за бортом плей-офф.
В другом матче этой группы Аргентина проэкзаменует Венесуэлу (15:00).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
Пропавшая 20 лет назад девочка из Белоруссии нашлась в России
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря