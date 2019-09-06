СЕГОДНЯ: Россия открывает второй этап чемпионата мира

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Nikita Kurbanov ja Andrei Vorontsevich Foto: Mikhail Aleksandrov/TASS

На чемпионате мира по баскетболу в Китае начинается второй этап. Открывает его поединок Россия - Польша (начало в 11:00).