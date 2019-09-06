06.09.2019, 04:45

СЕГОДНЯ: Россия открывает второй этап чемпионата мира


rus.delfi.ee
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Nikita Kurbanov ja Andrei Vorontsevich
Nikita Kurbanov ja Andrei VorontsevichFoto: Mikhail Aleksandrov/TASS

На чемпионате мира по баскетболу в Китае начинается второй этап. Открывает его поединок Россия - Польша (начало в 11:00).

Чтобы претендовать на выход в четвертьфинал, подопечным Сергея Базаревича необходимо побеждать соперника. Поражение оставляет россиян за бортом плей-офф.

В другом матче этой группы Аргентина проэкзаменует Венесуэлу (15:00).

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