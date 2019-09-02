Россия и Аргентина преодолели групповой этап. Впереди - матч за первое место

Матч с южнокорейцами не стал легкой прогулкой для россиян, в середине встречи преимущество российской команды составляло лишь 1 очко. Но класс сказался к концу игры, в итоге — 87:73 в пользу сборной России.

Их соперники по группе, аргентинцы, выиграли у команды Нигерии (94:81). Теперь встреча в среду между Россией и Аргентиной станет решающей в борьбе за победу на первом групповом этапе.

В группе А Польша только в овертайме сломила сопротивление хозяев площадки — 79:76, чем обеспечила себе место во втором групповом этапе. А вот венесуэльцы, победившие Кот-д'Ивуар 87:71, вместе с Китаем имеют равное число побед и все решит третий тур.

В группе C Тунис обыграл Иран 79:76, а Пуэрто-Рико проиграло Испании 63:73, таким образом дальше проходит Испания, а Пуэрто-Рико, Тунис и Иран решат все только в среду.

В группе D такая же ситуация как и в группе B — уже известны команды, проходящие дальше, а вот кто из них займет первое место — станет ясно в очном противостоянии. Сегодня же Сербия затоптала Филиппины (126:67), а Италия на классе обыграла Анголу — 92:61.

Завтра состоятся матчи групп E, F, G и H.

Обзор матча Россия — Южная Корея: