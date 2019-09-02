Россия и Аргентина преодолели групповой этап. Впереди - матч за первое место
На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу стали известны первые победители групп.
На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу стали известны первые победители групп.
Матч с южнокорейцами не стал легкой прогулкой для россиян, в середине встречи преимущество российской команды составляло лишь 1 очко. Но класс сказался к концу игры, в итоге — 87:73 в пользу сборной России.
Их соперники по группе, аргентинцы, выиграли у команды Нигерии (94:81). Теперь встреча в среду между Россией и Аргентиной станет решающей в борьбе за победу на первом групповом этапе.
В группе А Польша только в овертайме сломила сопротивление хозяев площадки — 79:76, чем обеспечила себе место во втором групповом этапе. А вот венесуэльцы, победившие Кот-д'Ивуар 87:71, вместе с Китаем имеют равное число побед и все решит третий тур.
В группе C Тунис обыграл Иран 79:76, а Пуэрто-Рико проиграло Испании 63:73, таким образом дальше проходит Испания, а Пуэрто-Рико, Тунис и Иран решат все только в среду.
В группе D такая же ситуация как и в группе B — уже известны команды, проходящие дальше, а вот кто из них займет первое место — станет ясно в очном противостоянии. Сегодня же Сербия затоптала Филиппины (126:67), а Италия на классе обыграла Анголу — 92:61.
Завтра состоятся матчи групп E, F, G и H.
Обзор матча Россия — Южная Корея:
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