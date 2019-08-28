Обескровленная российская команда разгромила Испанию
В рамках подготовки к чемпионату мира по баскетболу сборная России провела в Китае заключительный контрольный матч с бронзовым призером Олимпиады-2016 Испанией. Неожиданную победу в нем одержала российская команда - 74:57 (32:27).
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