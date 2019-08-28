Обескровленная российская команда разгромила Испанию

Результат матча удивляет, поскольку российская команда из-за травм потеряла по сути стартовую пятерку. Самым результативным у победителей стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков.

Ранее подопечные Сергея Базаревича в первом контрольном матче в Китае проиграли Аргентине - 64:85 (28:39).

У испанцев не принимал участия в поединке из-за проблем со здоровьем центровой НБА Марк Газоль.

Чемпионат мира в Китае стартует 31 августа. В стартовом матче россияне сыграют с Нигерией.