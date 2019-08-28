28.08.2019, 21:30

Обескровленная российская команда разгромила Испанию


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Vitali Fridzon
Vitali FridzonFoto: Mikhail Aleksandrov/TASS

В рамках подготовки к чемпионату мира по баскетболу сборная России провела в Китае заключительный контрольный матч с бронзовым призером Олимпиады-2016 Испанией. Неожиданную победу в нем одержала российская команда - 74:57 (32:27).

Результат матча удивляет, поскольку российская команда из-за травм потеряла по сути стартовую пятерку. Самым результативным у победителей стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков.

Ранее подопечные Сергея Базаревича в первом контрольном матче в Китае проиграли Аргентине - 64:85 (28:39).

У испанцев не принимал участия в поединке из-за проблем со здоровьем центровой НБА Марк Газоль.

Чемпионат мира в Китае стартует 31 августа. В стартовом матче россияне сыграют с Нигерией.

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